Frana sulla via di Pruno. Appaltati i lavori. A gennaio il cantiere

Dopo la manifestazione di interesse alla quale si sono presentate circa 80 ditte, e dopo la procedura di gara di appalto e le verifiche tecniche, l’intervento di messa in sicurezza della viabilità di accesso alla frazione di Pruno è stato aggiudicato ad una ditta della provincia di Treno, della Val di Non. Dovrà realizzare le opere di ripristino del fronte di frana che si trova nei pressi del parcheggio principale del borgo, e che aveva causato il restringimento della carreggiata. E’ un intervento da 480mila euro, risorse intercettate dalle misure del Pnrr. "I lavori – spiega il sindaco Maurizio Verona - permetteranno anche di riqualificare e mettere in sicurezza la strada di accesso all’abitato di Pruno". L’apertura del cantiere è prevista a fine gennaio 2025, il progetto prevede un massiccio lavoro di sostegno con cemento armato e tiranti in acciaio per alcuni tratti di viabilità (verso la scarpata) per un totale di 80 metri circa di strada. "Con questo intervento – conclude – si chiudono tutti fronti di frana che insistevano a ridosso dei borghi".