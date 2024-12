Frana sulla provinciale. La promessa di Pierucci: "Via alla progettazione"

A cinque anni dalla frana che interessò la provinciale per Stazzema, in località Scala, qualcosa finalmente si muove. Durante un recente sopralluogo con il sindaco Maurizio Verona e tecnici comunali e provinciali (nella foto) il presidente della Provincia Marcello Pierucci ha annunciato d voler affidare quanto prima l’incarico finalizzato a un progetto di definitiva messa in sicurezza. Non solo, Palazzo Ducale parteciperà a un bando della Regione per ottenere un finanziamento utile ad affidare l’incarico. Il bando, in scadenza a metà gennaio, riguarda proprio per i lavori di sistemazione di frane e smottamenti.

In ballo c’è un rettilineo di 130 metri che a causa del parziale crollo di un muro di sostegno a secco ha subìto un restringimento della carreggiata sebbene senza disagi per la circolazione, in primis i camion che transitano in gran numero trasportando blocchi di marmo. "Una volta pronto il progetto – spiega Pierucci – collaboreremo con il sindaco per reperire i fondi attraverso i possibili canali di finanziamento. La sicurezza stradale è una nostra priorità". Col plauso di Verona, che non lesina frecciatine al governo: "Ringrazio Pierucci e spero che il governo cambi atteggiamento nei confronti delle province, mettendo a loro disposizione le risorse per affrontare i problemi sulle deleghe che devono svolgere, tra cui la viabilità".