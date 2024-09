Fiera del Nove. La tradizione al Mediceo

Torna l’antica fiera agrozootecnica della Versilia. La Pro Loco Seravezza aspetta gli appassionati domani nel Giardino di Palazzo Mediceo con la storica Fiera del Nove o dei Becchi. La manifestazione nasce per celebrare un’antica tradizione che prevedeva l’incontro degli allevatori dell’Alta Versilia con quelli delle zone limitrofe per lo scambio dei maschi di capra, chiamati anche becchi, da qui il nome della fiera. Oggi la fiera comunale promozionale viene celebrata in chiave più moderna. Si inizia alle 8 fino alle 20: nella Area Medicea si può trovare la mostra- mercato di prodotti locali, di artiginato in collaborazione con l’Associazione QuercetArte. Stand di piante da orto e fiori: numerosi allevatori con cavalli, pecore,capre, asini albini, alpaca, lama, galline. C’è lo spazio bimbi con gonfiabili e altre attrazioni, dalle 12.30 si può pranzare allo stand sagra gustando i tordelli e non solo; alle 16 sotto il gazebo della Pro Loco le degustazioni a cura di Slow Food Terre Medicee Apuane , alle 17.30 esibizione musicale con Omar Bresciani. Quest’anno grazie all’iniziativa a cura de “La Seravezziana Caffè“ la fiera si allarga anche al centro storico: in via Roma dalle 10.30 c’è l’estemporanea “Chalk Art- L’arte del gesso su strada“ si realizzano opere in gesso dedicate alla fiera. In piazza Carducci dalle 10.30 alle 20 saranno presenti i Falconieri della Fortezza con i loro maestosi rapaci, alle 17 in piazza Carducci si terrà lo sketch teatrale “i Becchi“ a cura di Walter Bandelloni, Patrizia Frediani e Riccardo Chelli, alle 18.30 ci sarà la premiazione dell’estemporanea. Salle 16 alle 20 : bus navetta gratuito messo a disposizione dal Comune con partenza dal terminal bus di Querceta.