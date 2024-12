Elisoccorso durante la notte. Sarà ripristinata la piazzola

A breve i lavori al locale adibito a centrale di controllo dell’elisoccorso per l’atterraggio notturno nel Comune di Stazzema. L’area si trova all’impianto sportivo di Retignano: il campo è adibito ad atterraggio mentre nel locale adiacente agli spogliatoi sarà alloggiata la strumentazione per l’accensione notturna dell’illuminazione."Tramite questa tecnologia – spiega il vicesindaco Alessandro Pelagatti, delegato alla protezione civile e sanità - il pilota del Pegaso utilizzando la radio dell’elicottero può trasmettere ad un ricevitore posizionato a terra all’impianto sportivo a Retignano l’accensione automatica da remoto delle luci per consentire l’atterraggio in sicurezza. Grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, riusciremo a ripristinare questa tipologia di soccorso notturno. Il servizio di Pegaso nelle ore notturne è importante per colmare, in caso di gravi emergenze, le distanze dal nostro Comune con l’ospedale". Il costo dell’intervento sarà di 34mila euro.