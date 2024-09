Ecco il nido “Il Piccolo principe“. Accoglierà fino a 17 bambini

I colori pastello giallo e azzurro invitano al relax. E poi quella scritta, "Tutti i grandi sono stati bambini una volta, ma pochi di essi se ne ricordano", è un tuffo ne "Il Piccolo principe". Che è infatti il nome dell’asilo nido inaugurato ieri in via Monteverdi a Ponterosso (nella foto) dove prima sorgeva il centro “Il Girino“. Il nuovo nido accoglierà 13 bimbi dai 3 ai 6 anni, con capienza fino a 17. "Lavoravamo a questo progetto da 2 mesi – dice il vice sindaco e assessore alla pubblica istruzione Francesca Bresciani – e in soli 14 giorni abbiamo sistemato e rifinito tutto. Abbiamo dato una risposta a quelle 13 famiglie rimaste fuori: quello stiamo facendo per le scuole è un lavoro egregio". Il totale dei nidi comunali sale così a 5, pari a 181 iscritti, con i lattanti dello “Scubidù“ (6 mesi-1 anno) saliti da 12 a 19 unità. "Il nuovo nido – aggiunge il sindaco Alberto Giovannetti – è molto bello e si inserisce in una zona piena di verde: è stata un’ottima soluzione".

d.m.