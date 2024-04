È iniziato il countdown, contrade in fermento

Dopo i Giochi di bandiere giovanili, con tanti premi alle giovani promesse delle otto contrade, è iniziato il countdown per la 67esima edizione del Palio dei Micci. L’organizzazione dell’evento clou della Versilia storica è pronta per lo spettacolo del 5 maggio (tempo permettendo) con la corsa sugli asini di scena allo stadio “Buon Riposo“ di Pozzi alle 18,30. "Come l’anno scorso sarà un Palio a pieno regime – anticipa il presidente della Pro loco di Querceta Gianluca Ceragioli – con il record di presenza di figuranti perché le contrade hanno chiesto un’integrazione e sfilerà una marea di gente. La corsa? Penso che con il sorteggio del miccio sarà equilibrata e per il secondo anno gli animali correranno su un prato sintetico anziché sabbioso e terroso, quindi con meno ostacoli e pericoli di infortuni".

In tutta Querceta c’è gran fermento, con le strade e le case che stanno prendendo i colori delle contrade tra bandiere e drappi. Intanto sono già iniziate le prove per il tema e la sfilata, con i micci che saranno visitati tre volte dai veterinari dell’Asl con il medico della Pro loco, ossia una settimana prima della gara e il giorno del Palio prima e dopo la gara per il massimo rispetto degli animali. Domenica alle 9 le contrade sfileranno per il paese, poi alle 10 messa alla chiesa di Santa Maria Lauretana e alle 11,30 tutti in piazza Matteotti per la benedizione dei micci, con presentazione e assegnazione dei numeri. Saranno letti i bandi di sfida e si terranno le premiazioni del concorso “Palio in vetrina”. Sabato sera la tradizionale cena in ogni contrada con la veglia del miccio (messi a disposizione dalla scuderia “Oppito“ di San Giuliano Terme), poi domenica alle 14 i figuranti partiranno dalle sedi delle contrade in direzione Pozzi dove alle 16 inizieranno le sfilate in costume storico ricche di colori, cavalieri e dame, animali, musica e canti con la rappresentazione del tema. Alle 18,30 il clou: la corsa. Gran finale il 18-19 maggio con i “Giochi di bandiera assoluti” e a giugno il torneo di calcio delle contrade.

Ecco l’albo d’oro del Palio. Corsa: Madonnina 13, Lucertola e Ponte 11, Pozzo 9, Leon D’Oro 6, Quercia, Ranocchio e Cervia 5. Tema: Leon D’Oro 8, Pozzo e Lucertola 7, Ponte 5, Cervia 3. Corteo Storico: Quercia 8, Leon D’Oro 7, Cervia 5, Pozzo e Ponte 1. Trofeo Meccheri: Ponte 10, Cervia 8, Leon D’Oro 7, Pozzo e Lucertola 5, Ranocchio 2, Quercia 1. Alabarda d’Oro: Leon D’Oro 18, Quercia 15, Lucertola 12, Ponte 9, Pozzo 6, Madonnina e Ranocchio 3, Cervia 3, Cervia 1. Prevendite (tribuna 30 euro, tribunetta 25, poltroncine 17 e gradinata 15) 0584 760871 dalle 16,30 alle 19.

D.P.