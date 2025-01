Distretto rurale del cibo. Entra anche Massarosa: "Un volano per l’economia"

Novità per l’agricoltura e per i produttori massarosesi: il Comune entra a far parte del percorso per la costituzione del Distretto Rurale e del Cibo della Versilia. Si tratta di uno strumento per tutelare e promuovere le eccellenze del territorio, dall’olio al vino, dalle realtà della ’Via delle Erbe e dei Fiori’ a tutti i prodotti della terra. I distretti in agricoltura nascono per organizzare e sostenere i sistemi produttivi agricoli e agroalimentari locali e promuovere lo sviluppo delle comunità rurali.

"Massarosa ha una vocazione agricola che può e deve andare di pari passo ad un sviluppo anche turistico del nostro territorio – spiega l’assessore all’agricoltura Fabio Zinzio –; il Distretto Rurale è un soggetto di governance territoriale, una sorta di agenzia di progettazione e sviluppo per supportare i processi di pianificazione, crescita e stabilizzazione dell’economia locale. Vogliamo aiutare concretamente i produttori riuscendo, grazie al Distretto e alla sinergia tra tutti i comuni e le realtà territoriali che lo compongono, a intercettare risorse a vari livelli".

Sostenibilità, valorizzazione e salvaguardia delle produzioni tipiche e delle tradizioni locali, promozione del consumo dei prodotti territoriali anche nella ristorazione pubblica e collettiva, innovazione, promozione commerciale dell’immagine del territorio, studio e monitoraggio del settore agricolo elaborazione del progetto economico territoriale, sono solo alcune delle sfide che attendono il Distretto Rurale e del cibo della Versilia.

Del Distretto, oltre ai comuni di Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, faranno parte anche Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, i parchi di Migliarino San Rossore Massaciuccoli e delle Apuane, le associazioni d’impresa dei settori dell’agricoltura, dell’artigianato, del commercio e turismo (Cia Toscana Nord, Federazione Provinciale Coldiretti Lucca, Confagricoltura Lucca, Cna Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Associazione Territoriale di Lucca, Confartigianato Imprese Lucca, Confcommercio Lucca) e ancora Slow Food Versilia. A questi che sono i fondatori del Distretto si potranno in seguito aggiungere nuovi enti, organizzazioni e imprese.