Discarica a cielo aperto. Rifiuti abbandonati nella Pineta di Levante

Una discarica a cielo aperto,tra ombrelli, sacchi di plastica, vestiti e spazzatura vari. Un accumulo di rifiuti e inciviltà, come denunciato da residenti e cittadini, che sembrano accumularsi, occupare e prendere il posto del verde e della natura della Pineta di Levante, ormai contaminata, toccata e macchiata dall’indifferenza e dalla maleducazione di chi non ha cura della propria città, e di un patrimonio, come quello naturale che la nostra zona offre, da tutelare e proteggere, anziché distruggere e rovinare.