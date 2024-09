Demolita la palestra dell’Isi Carlo Piaggia. Ora la realizzazione della nuova struttura

Sono terminati i lavori di demolizione del vecchio edificio che accoglieva la palestra dell’Isi “Carlo Piaggia“, verso la realizzazione di una nuova struttura, dal costo di circa 4,3 milioni, a cui si aggiungono i 150mila euro per l’acquisto e allestimento del tendone riscaldato che sostituirà la palestra durante i lavori, e che sarà composta da due distinti volumi rettangolari: uno, più grande, omologato come campo da pallavolo e pallacanestro, che potrà utilizzare gli spogliatoi esistenti e validati dal Coni, e uno, più piccolo, destinato all’attività ludico motoria che avrà, al piano terra, l’annessa infermeria, mentre al primo piano ci saranno gli spogliatoi e una terrazza con impianti tecnologici necessari. Un nuovo edificio, in cemento armato pensato per armonizzarsi con le caratteristiche architettoniche della scuola, che porterà all’istituto, ma anche alla collettività stessa, vantaggi, dalla totale accessibilità per studenti e atleti diversamente abili, all’utilizzo dell’edificio da parte di più classi contemporaneamente e alla semplificazione della gestione delle attività del territorio, in orario extrascolastico.