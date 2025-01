Croce Verde in ghingheri. Festa per i 160 anni

Quella del 18 gennaio sarà una giornata memorabile e ricca di iniziative per la Croce Verde. L’associazione darà infatti il via ai festeggiamenti sia per il 160° anniversario della sua fondazione – è la prima pubblica assistenza ad essere nata in Italia – sia per i 120 anni della casa di riposo, oggi incarnata dalla rsa Villa Ciocchetti di proprietà della Croce Verde. Inoltre, sempre sabato, verrà inaugurata la mostra degli elaborati grafici realizzati dagli studenti del liceo artistico "Stagi" nell’ambito del progetto "Sant’Anna di Stazzema-Un cammino per la memoria".

La giornata di sabato partirà alle 10 alla sede dell’associazione, in via Capriglia 5, con la cerimonia di apertura del 160° anniversario ospitata nella sala "Maurizio Tosi". Il secondo evento è in agenda invece alle 18 nella sala del San Leone, all’ex farmacia comunale in via Garibaldi a Porta a Lucca, con l’inaugurazione della mostra degli elaborati grafici degli studenti dello "Stagi", progetto che verrà illustrato al mattino durante la cerimonia di apertura.