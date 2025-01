Conti condurrà lo Sprocco per il nono anno di fila. Ordinanza per i corsi

Squadra che vince non si cambia. Un motto che piace all’ufficio tradizioni popolari vista la conferma, per il nono anno di fila, del giornalista versiliese Federico Conti come presentatore della "Festa della canzonetta e del teatro dialettale", di scena al teatro "Galeotti" dal 30 gennaio al 2 febbraio.

Nel frattempo il sindaco Alberto Giovannetti si è portato avanti col lavoro e ha già firmato l’ordinanza in vista dei tre corsi del Carnevale che si terranno il 9, 16 e 23 febbraio (eventuale recupero il 2 marzo) lungo il circuito formato da piazza Matteotti, provinciale Vallecchia, via San Francesco e via Marconi, oltre al Carnevale dei bambini il 4 marzo in piazza Matteotti.

In quei giorni, dalle 15 alle 17, nel circuito scatterà il divieto di vendere alcolici (anche da asporto), il divieto per pubblici esercizi e attività di vendere per asporto alimenti e bevande in contenitori di vetro o metallo, il divieto per chiunque di introdurre contenitori in vetro o metallo e il divieto, rivolto a pubblici esercizi, attività e cittadini, di usare bombolette spray.