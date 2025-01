Conferimento errato. La carta invade le vie

Scatole, carta e cartoni sparsi ovunque. Nelle piazze e nelle strade, gettati qua e là dal vento forte. Ma anche accatastati fuori dalle porte. Giovedì mattina sia nel cuore di Seravezza ma anche a Querceta e Ripa c’erano rifiuti ovunque. Tanto che l’amministrazione comunale, sollecitata dalle segnalazioni, si è subito attivata contattando Ersu che ha messo a disposizione personale per sistemare il decoro urbano. A scatenare il tutto è stata la disinformazione – o la semplice distrazione – da parte dei cittadini che hanno conferito la carta fuori casa in modo erroneo: cioè il mercoledì sera, senza tenere conto che per il periodo delle festività il servizio era stato posticipato dal 2 al 5 gennaio.

"Seguendo richieste sindacali – specifica l’assessore all’ambiente Michele Silicani – Ersu ha stilato un programma di raccolta rifiuti anticipando o posticipando alcuni servizi. Ad esempio la raccolta del vetro in programma il mercoledì 1° gennaio è stata anticipata a domenica 29 dicembre, così come l’organico dal 1° gennaio è stato posticipato al 2. Una serie di modifiche che hanno tenuto conto anche del particolare calendario che ha registrato un susseguirsi di giorni festivi, ordinari e straordinari. Il Comune ha dato massima pubblicità ai giorni di raccolta stabiliti ma evidentemente i cittadini non hanno compreso il cambiamento di calendario. In più ci si è messo il maltempo e l’effetto è stato davvero indecoroso. In emergenza Ersu ha effettuato un giro supplementare in mattinata e poi domani è confermata la raccolta vera e propria della carta. Ricordo comunque che dal 2 gennaio è aperta la piazzola di conferimento rifiuti alla Ceragiola".

Fra.Na.