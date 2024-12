Concerti natalizi. Con gli artisti della Scala

Torna la grande musica con due concerti di Natale, in programma domani nel duomo dei Santi Lorenzo e Barbara e domenica 19 nell’oratorio della parrocchia di Ripa, entrambi a ingresso gratuito. Una formula che l’ufficio turismo del Comune replica anche quest’anno, dopo i precedenti successi, per augurare alla cittadinanza buon Natale, sulle note di apprezzati artisti. Al concerto nel duomo di Seravezza, in programma alle 21.15, si esibiranno Duccio Beluffi violino primo, Lucia Zanoni violino secondo, Joel Imperial viola, Gianluca Muzzolon violoncello primo e Beatrice Pomarico violoncello secondo, tutti strumentisti del Teatro alla Scala di Milano. In programma Luigi Boccherini con Quintetto concertante in do maggiore Op. 37 n 7; Andante con moto, Menuett, Grave, Rondò allegro con moto; Franz Schubert con Quintetto in do maggiore D 956 Op. post. 163; Allegro ma non troppo, Adagio, Scherzo presto, Allegretto.

Per quanto riguarda l’appuntamento nell’oratorio della parrocchia di Sant’Antonio Abate a Ripa, in programma alle 21.30, il concerto pucciniano “E lucevan le stelle” vedrà impegnati la soprano Katerina Kotsou e il tenore Alessandro Fantoni, accompagnati al pianoforte da Lorenzo Corsaro. "Si tratta di due serate che coinvolgono artisti di alto livello – spiega Tessa Nardini, consigliera delegata a turismo ed eventi – e con una scelta musicale di grande spessore. La risposta entusiasta del pubblico, nei precedenti concerti, ci ha incoraggiati a riproporli anche quest’anno, certi che sarà una preziosa occasione per trascorrere due serate di grandi emozioni"