Colonia estiva per gli over 65. Tante iscrizioni e attività. Più privacy con il cannicciato

Più privacy grazie all’installazione di un cannicciato e gestione migliorata attraverso l’introduzione di un secondo operatore. È il biglietto da visita del soggiorno marino che ha preso il via nella colonia comunale di Vittoria Apuana. In totale sono 29 gli over 65 ospitati sulla spiaggia e nella struttura del Comune, i quali potranno usufruire di questa opportunità per godere del mare e delle varie attività programmate, tra cui ginnastica e iniziative di socializzazione. La formula è quella già sperimentata con successo e che raccoglie anche i suggerimenti dei frequentatori.

"Tra le richieste avanzate tramite un apposito questionario – spiega l’assessore al sociale Stefano Pellegrini – c’era quella di creare le condizioni per una maggior riservatezza, da qui l’installazione di un canniccio laterale che va a salvaguardare meglio la privacy di questa spiaggia. Un’altra modifica apportata è l’introduzione di un secondo operatore che consente un miglioramento nella gestione delle attività". La colonia marina, oltre ad ospitare il soggiorno dei bambini fino a 12 anni, è aperta anche alle varie realtà del sociale con un’organizzazione delle turnazioni che permette di utilizzare al meglio ogni fascia giornaliera. Per questo anche quest’anno possono accedere fino a 65 persone di famiglie che hanno determinati requisiti, così come le due Rsa del territorio comunale e il centro di accoglienza “Gruppo per servire“. "Sulla scia dell’ottimo coordinamento messo in atto l’anno scorso – conclude – sarà alta l’attenzione verso chi non potrebbe permettersi un soggiorno al mare. Ci saranno orari riservati agli ospiti delle Rsa Pio Campana e San Lorenzo di Seravezza e una particolare poltrona acquistata dal Pio per consentire a tutti di fare il bagno".