Buoni spesa per le festività. Via alle domande

Anche quest’anno in occasione delle festività natalizie l’amministrazione comunale rinnova il suo impegno a sostegno delle famiglie e delle persone in difficoltà. I cittadini in possesso dei requisiti previsti potranno infatti presentare domanda per ottenere un buono spesa destinato al proprio nucleo familiare. I buoni saranno erogati fino all’esaurimento delle risorse disponibili e potranno essere utilizzati per l’acquisto di generi alimentari, prodotti per l’infanzia e beni di prima necessità. Sono escluse spese per bevande alcoliche e prodotti non essenziali. "Vogliamo essere vicini ai nostri concittadini – spiega il consigliere alle politiche sociali Duilio Maggi (nella foto) – specie nei momenti più delicati come le festività. Con questa iniziativa vogliamo offrire un supporto concreto a chi ne ha più bisogno: un segnale di solidarietà verso le famiglie in difficoltà".

I buoni avranno un valore di 50 euro per una persona, 100 euro per due persone, 150 euro per tre persone e 200 euro da quattro persone in poi. Per farne richieste bisogna soddisfare alcuni requisiti tra cui la residenza a Forte dei Marmi e un Isee non superiore a 12mila euro. Per ogni nucleo è possibile presentare un’unica domanda di ammissione. I buoni validi fino al 31 marzo 2025 potranno essere utilizzati nelle attività che hanno aderito all’iniziativa per l’acquisto di generi alimentari, prodotti per l’infanzia e beni di prima necessità per l’igiene della persona e della casa. La domanda va compilata tramite l’apposito modulo da far pervenire entro il 9 dicembre all’ufficio protocollo del Comune tramite consegna diretta negli orari di apertura (da lunedì a sabato dalle 9 alle 12,30) o tramite pec all’indirizzo: [email protected]. Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi allo 0584-280287.