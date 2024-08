Bimbo di 3 anni si perde in centro. Passante lo ritrova all’hotel Goya

I genitori si sono distratti per pochi secondi, attirati dalle vetrine dei negozi, e lui ne ha subito approfittato per girottolare in centro, ignaro del campanello d’allarme partito subito dopo. Sono stati trenta minuti di forte apprensione quelli vissuti lunedì mattina da una coppia di genitori olandesi, in vacanza a Forte dei Marmi, dopo aver smarrito il loro figlioletto di 3 anni. La prontezza di una passante e il contributo della municipale hanno consentito per fortuna di scrivere il lieto fine. Una volta che si sono resi conto di non avere più il bimbo insieme a loro, i due turisti hano fermato l’agente della polizia municipale Iacopo Speroni, che in quel momento era in servizio a piedi in prossimità di piazza Marconi.

L’agente, dopo aver calmato i genitori, visibilmente preoccupati, si è fatto fornire una descrizione dettagliata del bimbo, in particolare degli abiti indossati al momento dell’allontanamento. Allertate, attraverso la centrale operativa, le pattuglie presenti sul territorio e avvisato il commissariato di polizia di Forte dei Marmi, nel giro di pochi minuti l’allarme è rientrato. Poco prima, infatti, al comando della municipale era arrivata la segnalazione di una passante che aveva avvistato un bimbo piccolo mentre camminava da solo sul marciapiede di via Carducci, vicino all’hotel “Goya“ e si era fermata per aiutarlo. Il piccolo era impaurito e smarrito, anche perché non parla né comprende l’italiano, ed è stato ospitato da una famiglia residente in attesa dell’arrivo della municipale. Tensione che si è sciolta in un abbraccio e un pianto liberatorio tra il padre (arrivato a bordo dell’auto dei vigili) e il figlioletto.