"Anni indimenticabili. Ma quanto stress..."

Ricorda quello della scuola "come un periodo bellissimo, nonostante tutto". In particolare, racconta la presidente della Croce Verde Carla Vivoli, gli anni trascorsi sui banchi delle medie Motto "e la professoressa di ginnastica Annalisa Marcucci". Un legame che il tempo non ha allentato, "Tant’è che a distanza di una vita abbiamo continuato a sentirci, nell’ultimo periodo anche su Facebook".

Il salto alle superiori, poi, è stato davvero un balzo verso l’indipendenza. "Il primo anno, prima di trasferirmi alle “Mantellate“, ho frequentato le Magistrali a Pisa. Ogni mattina la sveglia alle 6, il treno, l’arrivo in Corso Italia, quel bar che faceva bomboloncini ripieni di marmellata, le risate con le compagne. Tanti sacrifici, e pure istanti indelebili". Ma a distanza di anni sente ancora quel sentimento "che ha accompagnato quel periodo – dice Vivoli – e che chiamerei ansia...". "La scuola – prosegue – era davvero molto diversa da come la vivono oggi i ragazzi. Forse più chiusa, severa, intransigente. C’era una profonda distanza tra alunni e docenti, e la pagella era capace di scatenare un finimondo". "Invece parlando con mio nipote, che quest’anno sosterrà l’esame di maturità, mi ha colpito la serenità con cui è pronto ad affrontare questa prova. La stessa serenità che rivedo in tanti giovani che frequentano la Croce Verde e la scuola. E credo che il merito – conclude – sia dei professori, che oggi riescono a costruire un rapporto di fiducia e di dialogo con i giovani. Un progresso di cui, a parer mio, la scuola deve andare orgogliosa".