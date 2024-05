Accessibilità e disabilità nei musei. Convegno sulle nuove frontiere del turismo

A quasi quattro anni dalla sua nascita, la Fondazione Alfredo Catarsini 1899 organizza il suo primo convegno nazionale su alcuni dei temi che più hanno caratterizzato le attività dell’istituzione in questo periodo. È infatti fissato per sabato 11 maggio, al Gran Teatro Giacomo Puccini di Torre del Lago, “Accessibilità in cammino: le nuove frontiere del turismo”, convegno nazionale cui prenderanno parte alcuni dei più autorevoli esperti in materia di accessibilità nei luoghi della cultura e che si concluderà con la proclamazione dei vincitori del “XXII Premio Catarsini“ riservato a opere tattilmente esplorabili per ciechi e ipovedenti realizzate dagli studenti degli istituti medi superiori della Toscana. Lunedì 6 maggio, alle 18 alla casa di Alfredo Catarsini, durante l’ottava “Anteprima alla Fondazione” dal titolo “Vietato non toccare”, con la presidente Elena Martinelli, gli interventi dell’assessore Alessandro Meciani sullo stato dell’arte del turismo accessibile a Viareggio e di insegnanti e studenti finalisti al “XXII Premio Catarsini”, saranno un assaggio dei temi e degli interventi che caratterizzeranno il convegno.