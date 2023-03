Un Gubbio rinvigorito affronta la Lucchese

Il pareggio con il Cesena e la vittoria con la Recanatese negli ultimi due turni di campionato hanno dato nuova linfa al Gubbio, che ora trova sulla sua strada la Lucchese, quest’oggi al Barbetti alle 17:30. Nono posto in classifica, quattro punti in meno rispetto ai rossoblù, ma una rosa di tutto rispetto quella dei toscani, che dopo un campionato altalenante cercano lo sprint finale per le alte posizioni dei playoff. Braglia, intervenuto in conferenza stampa, tiene tutti sull’attenti, consapevole della pericolosità dell’avversario: “La Lucchese è una squadra forte, che in quanto ad organico può stare tranquillamente tra le prime quattro o cinque del girone. Fabbrini è stato un innesto importante, senza contare altri giocatori di grande caratura come Di Quinzio, Bianchimano o Bruzzaniti. Sono anche loro in zona playoff ed hanno trovato un ottimo equilibrio, se la giocano con tutti e possono fare molto bene”. Anche un po’ di soddisfazione nelle parole del tecnico grossetano: “Col Cesena non abbiamo mai mollato, con la Recanatese siamo entrati convinti e abbiamo dato segnali di crescita”. Il mister rossoblù non si sbilancia sul modulo, annunciando però dei cambi rispetto alla gara di martedì. Ipotizzando un proseguimento con la difesa a tre, Di Gennaro sarà tra i pali, in difesa si potrebbe rivedere dal 1’ Portanova, insieme a Redolfi e Bonini, mentre sugli esterni spazio a Nicolao sulla sinistra, con un ballottaggio tra Morelli e Corsinelli a destra. Dubbi anche a centrocampo, perché le ottime prestazioni del duo Toscano-Bulevardi spingono verso una riconferma, ma Bontà e Rosaia scalpitano. In attacco fiducia a Di Stefano e Arena, senza Spina, squalificato, Vazquez dovrebbe completare il tridente.