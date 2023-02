Ternana verso la cessione C’è l’appello dei tifosi

di Augusto Austeri

La Ternana Calcio è solida e il passaggio di proprietà (parziale o totale) è alle porte. L’ennesima conferma giunge dal presidente Stefano Bandecchi che, durante l’incontro con la cittadinanza e la stampa nell’ambito della propria candidatura a Sindaco, ha spiegato: "La cessione potrebbe avvenire già in settimana. Abbiamo sei offerte, di cui tre estremamente credibili e accompagnate da assegni milionari. La Ternana è appetibile e non ha debiti perchè li ho tutti risanati dopo averla presa a un euro. La cessione sarà effettuata a cifre di valore assoluto per la Serie B". L’acquirente sarebbe Shahid Rafiq Khan, imprenditore e dirigente sportivo pakistano naturalizzato statunitense, che detiene la comproprietà dei Jacksonville Jaguars della National Football League (NFL) e del Fulham Football Club (Premier League inglese).

Dal campo. Oggi alle ore 15 la squadra riprende ad allenarsi a porte aperte all’antistadio, in vista della gara con il Cittadella (sabato ore 14 al "Liberati"). Le incognite, tanto per cambiare, sono molte. Per Aurelio Andreazzoli (che ieri era a Coverciano alla cerimonia di consegna della Panchina d’Oro) si prospetta una pesante emergenza: ad oggi sono out Ghiringhelli e Mantovani (infortunatisi nel derby), Capuano, Corrado, Bogdan, Agazzi e Favilli. Dunque, gravissima situazione in difesa, reparto per la quale l’unica buona notizia è il rientro di Diakité dalla squalifica. Contrariamente alle fere, che devono anche metabolizzare il kappaò del derby, il Cittadella è reduci dalla grande vittoria in rimonta contro la Reggina (seppure agevolata da mezza gara giocata in superiorità numerica) e nelle ultime sei giornate ha perso soltanto con il Frosinone. Il Centro Coordinamento Ternana Club invita tutti alla coesione. "E’ questo il momento di dimostrare chi ama davvero la Ternana – si legge tra l’altro nel comunicato – e ne ha a cuore le sue sorti e il suo futuro. La stagione e il futuro della nostra squadra del cuore sono ad uno snodo fondamentale e delicatissimo. E’ il momento di ritrovare unità d’intenti e sostenere la maglia e i colori senza se e senza ma".