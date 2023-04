Ternana-Pisa 2-1, Fere in rimonta per tre punti d'oro

Terni, 16 aprile 2023 – Vittoria meritata e importante per la Ternana di Cristiano Lucarelli che batte il Pisa in rimonta e risale la classifica dopo il pari di Ferrara e la sconfitta di Brescia. Per la terza gara consecutiva le Fere vanno subito in svantaggio: al 6’ è Moreo ad anticipare Sorensen e battere Iannarilli. La Ternana stenta ma viene fuori alla distanza: prima si vede negare dal Var un rigore concesso per atterramento di Falletti, poi allo scadere è Agazzi a centrare la traversa.

Nella ripresa è dominio rossoverde. Diakité coglie la seconda traversa di giornata, mentre fioccano le occasioni per Sorensen, Favilli e Coulibaly. Al 70’ l'arbitro Miele richiamato dal Var assegna il penalty alle Fere per un tocco di mano: Favilli trasforma dal dischetto. La Ternana continua a spingere e alla mezz'ora della ripresa sigla il sorpasso con Falletti, che scarica la tensione in un pianto liberatorio. Nella girandola di sostituzioni, le Fere controllano la gara senza affanni fino al termine.

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli, Diakité, Sorensen, , Mantovani, Corrado, Coulibaly (40' st Cassata sv), Di Tacchio (16' st Partipilo ), Agazzi, Palumbo, (40' st Defendi sv), Falletti (33' Proietti sv),Favilli (33' st Donnarumma sv). Allenatore: Lucarelli.

PISA (4-3-1-2): Nicolas, Calabresi, Caracciolo, Barba, Beruatto, Zuelli (12' st Gliozzi), Nagy (39' st Sibilli sv), Marin, Morutan (25' st Tramoni M.), Moreo (39' st Masucci sv), Torregrossa (12' st Gargiulo Allenatore: D'Angelo

ARBITRO Miele di Nola

SPETTATORI 4.496

Ste.Cin.