Ternana, parla Bandecchi "Nuovi soci entro aprile"

di Augusto Austeri

Nuovi soci nell’uovo di Pasqua, al massimo entro metà mese. E’ una fase molto importante per l’assetto societario della Ternana Calcio, con la certezza che Unicusano manterrà la maggioranza delle quote. "Siamo molto vicini all’accordo con un socio che acquisirà il 10-15 per cento – ci spiega Stefano Bandecchi – e in settimana ci saranno passi in avanti anche con altre persone che dovrebbero rilevare ognuna una pari quota. L’obiettivo resta quello di cedere il 40-45 per cento del pacchetto azionario. Credo che al "Liberati" in occasione della gara con il Pisa (domenica 16 aprile, n.d.r.) ci saranno i nuovi soci". Ieri il Presidente rossoverde era in città: "Sono venuto allo stadio a consegnare le uova di Pasqua della Ternana alle squadre del settore giovanile, poi mi sono recato alla Caritas per consegnarle a ragazzi meno fortunati". Non c’è stato l’incontro con la prima squadra, in quanto la medesima ha usufruito di un giorno di riposo. Bandecchi (come Lucarelli) non è soddisfatto della partita di Ferrara: "Non mi è piaciuta. Non si può causare un rigore dopo quaranta secondi di gioco. Credo che abbiamo battuto un record. Il secondo tempo è stato bello, ma ci ha fatto capire ancora una volta che siamo in Serie B, non nel campo di una parrocchia. In questo campionato quando sbagli prendi gol quasi sempre e molto spesso ci vuole tempo per recuperare. Non avremmo meritato di perdere, ma ci è andata anche bene a segnare nel finale. ll pareggio in una gara del genere non mi basta, perchè non ci cambia nulla". In effetti, la Ternana ha ancora nel monitor i playoff, ma deve anche mettersi al sicuro: "E’ stata una stagione sfortunata per vari motivi e ci sono stati ancora errori arbitrali che ci hanno penalizzato. Ma non devono essere delle scusanti. Dobbiamo guardare avanti – conclude Bandecchi – alle sette finali che ci attendono e fare il massimo". Notiziario. La squadra riprenderà ad allenarsi oggi alle 15 all’antistadio, a porte aperte, in vista della gara di Brescia (lunedì 10, ore 15). Sono soprattutto da verificare le condizioni di Defendi e Ghiringhelli che hanno saltato le recenti partite. I tifosi iniziano a organizzarsi per seguire le fere anche a Pasquetta. Il Centro Coordinamento Ternana Clubs organizza pullman per la trasferta in Lombardia: prezzo 35 euro per i tesserati dei club affiliati, 40 euro per i non tesserati.