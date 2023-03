"Ternana, adesso servono punti-salvezza"

di Augusto Austeri

Mettersi al sicuro, risultati di ieri docet. Contro il Bari serve un risultato positivo per evitare qualsiasi ansia nel turno di sosta e nella successiva doppia trasferta a Ferrara e Brescia. "Devo ribadire quello che ha fatto arrabbiare tante persone – spiega Cristiano Lucarelli – cioè che in questa partita dobbiamo fare punti-salvezza. Poi chiarisco ad alcuni siti di Bari che con la designazione di Di Bello mi sento tranquillo. E’ vero che finora abbiamo avuto una dozzina di decisioni arbitrali contrarie, ma contestare Di Bello significa che non si ha idea di chi egli sia". Sul Bari: "Sta dimostrando la sua forza con i fatti. Ha grandi numeri in trasferta grazie al modo di giocare ed è forte nelle ripartenze. Davanti ha giocatori che fanno male a tutti". La settimana delle fere: "E’ stata positiva e la situazione-infortuni è migliorata. Ma qui in tre anni ho visto anche belle settimane a cui non è seguito un riscontro positivo sul campo. Siamo mentalmente pronti a fare una partita di grande sofferenza. Abbiamo perso di vista i primi posti, sia nella mia gestione che in quella di un bravo allenatore come Andreazzoli. La squadra deve prendere atto della situazione, andando sul concreto, lasciando da parte tacchi e punta". La Ternana è tra le squadre che commette meno falli: "Mi sarei preoccupato se finissimo sempre le partite in dieci. Il calcio si avvicina al calcio a 5. Una squadra fa pochi falli anche perchè prova a giocare – conclude Lucarelli – e a imporre il proprio gioco". Restano out gli infortunati Defendi e Ghiringhelli. Torna Favilli, ma non sembra ancora al meglio (come Donnarumma). Dubbio-Diakité: conferma da centrale difensivo o avanzamento in mediana. Possibili ballottaggi: Agazzi-Coulibaly e Corrado-Martella. Mignani deve fare a meno del difensore De Cesare e del centrocampista Maiello, squalificati, degli attaccanti Folorunsho, Galano e Ceter infortunati e Mazzotta (influenza). Ballottaggi: Zuzek-Matino e (per una maglia) Bellomo-Botta-Benali.

Calcio femminile. Nell’anticipo della 21a giornata di Serie B la Ternana ha pareggiato 2-2 in casa dell’Hellas Verona, mantenendo il 4° posto in classifica a +3 sul team veneto. I gol: 3’ pt Semanova (V), 36’ pt Spyridonidou (T), 10’ st Rognoni (V), 44’ st Shore (aut. T).

COSI’ IN CAMPO

Stadio "Liberati" ore 16.15.

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Diakité, Sorensen, Mantovani; Cassata, Agazzi, Di Tacchio, Corrado; Palumbo; Partipilo, Falletti. All.: Lucarelli.

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Zuzek, Vicari, Ricci; Molina, Maita, Benedetti; Bellomo; Cheddira, Antenucci. All.: Mignani.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.