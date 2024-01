Rugby serie B. L’Acea Perugia cade a Colleferro. Non basta una ripresa di orgoglio

PERUGIA - L’Acea Rugby Perugia apre il 2024 con una sconfitta. Dopo aver chiuso il 2023 con il successo su Messina, la squadra di coach Fabiani cade sul campo del Colleferro Rugby (35-10). Una sconfitta sostanzialmente meritata, anche se nella ripresa Caruso e compagni hanno dimostrato maggiore vitalità. Nel primo tempo i padroni di casa hanno fatto la voce grossa, mettendo a segno per quattro mete e incanalando la partita sulla via del successo. Un calcio piazzato di Faina ha tenuto acceso il lumicino della speranza. Nel secondo tempo, come detto, Perugia ci ha provato ma una metà di Bernadini, trasformata da Faina, non è servita per centrare la rimonta. "La sconfitta ci sta – dichiara al termine della gara il Presidente Ruggero Renetti – e non posso rimproverare più di tanto alla squadra. Forse un approccio sbagliato in avvio, che ha consentito agli avversari di prendere il largo. Nella ripresa ho visto una buona reazione, siamo stati sempre sulla metà campo loro. Purtroppo non è bastato e torniamo a casa nuovamente a mani vuote".

Nel prossimo turno, domenica 21 gennaio, l’Acea Rugby Perugia sarà impegnata in casa contro Arechi Rugby. Un vero e proprio scontro salvezza, con i campani che inseguono proprio Perugia, che rimane terzultima.