Perugia, fuori Baldini dentro Formisano. Santopadre cambia dopo il ko di Arezzo

Più della sconfitta, dolorosa, è stato l’atteggiamento della squadra a far pendere la bilancia verso l’esonero. E così, dopo una notte di riflessione, ieri mattina il presidente Santopadre ha deciso di sollevare dall’incarico Francesco Baldini e di promuovere in panchina Alessandro Formisano, tecnico della Primavera. Un ribaltone che arriva a una settimana dalle dichiarazioni di fiducia totale di Santopadre nei confronti di Baldini ma che oggi sembrano dichiarazioni di un presidente che, da un po’ di tempo in riflessione sulla panchina, volesse caricare il gruppo per la gara con l’Arezzo. Convinto di ottenere una reazione in questo finale di anno.

La fiducia era venuta a mancare da qualche settimana. I pareggi di Pineto, poi quello con la Vis Pesaro, e soprattutto la prestazione sottotono e incolore con l’Arezzo hanno fatto il resto. A Pian di Massiano pare non fossero più nemmeno convinti del sistema di gioco del tecnico e del fatto che ci fossero sempre troppi cambi in formazione. Ma quando ci sono i risultati che supportano, il tecnico ha sempre ragione. Quando vengono a mancare nascono i malumori. Ciò che sembra inspiegabile, soprattutto, è l’involuzione caratteriale della squadra: in avvio di stagione proprio la verve e la grinta del gruppo, che rispecchiavano quelle di Baldini, avevano avvicinato anche i tifosi al Grifo. Il tecnico aveva messo tutti d’accordo anche per il suo carattere schietto. Il Perugia invece nelle ultime settimane aveva perso quello spirito battagliero che ha contraddistinto le prime giornate. Baldini, che aveva sul contratto un rinnovo automatico in caso di piazzamento play off (sesto posto), lascia con il Perugia al quinto posto, con sette vittorie, nove pari e due ko. Santopadre ha deciso di promuovere Formisano, 33 anni, che lascia la Primavera al quarto posto in classifica a quota 22 punti, frutto di 7 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte. In biancorosso dal 2020, per Formisano la grande chance in prima squadra.