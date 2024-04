Osservatorio. Sfida con l’Arezzo al Curi. Disposizioni e restrizioni

Domani si gioca Vis Pesaro-Perugia, ma già tiene banco la sfida con l’Arezzo in programma tra 8 giorni al Curi. Nel match di andata, gli ultras rinunciarono alla trasferta perché furono imposte restrizioni come per i derby con la Ternana, tessera del tifoso e pullman assegnato. L’Osservatorio si è espresso e ha inserito la partita tra quelle caratterizzate da profili di rischio e ha suggerito l’adozione, in sede di GOS, della vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Arezzo esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della Società Sportiva Arezzo; l’incedibilità dei titoli d’ingresso; l’implementazione del servizio di stewarding; il rafforzamento delle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore. Facile ipotizzare che, come all’andata, verrà imposto il viaggio in pullman per i tifosi amaranto. Si attendono sviluppi.