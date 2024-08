Olimpiadi Parigi 2024, la spoletina Duranti bronzo con le farfalle azzurre nella ginnastica ritmica

Spoleto (Perugia), 10 agosto 2024 – Ancora una medaglia olimpica per l'Umbria. È arrivata con la spoletina Agnese Duranti, bronzo nella ginnastica ritmica a squadre con le farfalle azzurre. «Bravissime ragazze e tanto orgoglio per la nostra Agnese» ha scritto su Facebook la presidente della Regione Donatella Tesei. Il sindaco di Spoleto Andrea Sisti e il vicesindaco Stefano Lisci hanno parlato di «risultato straordinario, un'altra Olimpiade vissuta da protagonista, un'altra medaglia olimpica dopo il bronzo di Tokyo di tre anni fa». «Agnese Duranti e le Farfalle - sottolineano in una nota - continuano a stupire, a dare prova di tenacia e capacità straordinarie. Siamo orgogliosi, enormemente orgogliosi. La nostra comunità non vede l'ora di abbracciarti ancora una volta. Grazie Agnese!»