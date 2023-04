Nainggolan lancia la sfida "Abbiamo più qualità del Perugia"

Che partita si aspetta domani? "Castori l’ho avuto come allenatore, gli piace il pressing forte e il gioco aggressivo. Servirà personalità ma al contempo tranquillità nella gestione del pallone. Sono convinto che sul piano qualitativo siamo superiori al Perugia".

Parole di Radja Nainggolan che lancia la sfida al Grifo che domani scenderà in campo al "Mazza" per la gara-verità contro la Spal. "Io sto bene, in queste ultime settimane ho provato ad alzare l’asticella delle mie prestazioni anche se i risultati di squadra non sono stati il massimo – prosegue – . Stiamo crescendo, l’obiettivo è sempre lì a portata di mano, dobbiamo continuare questa striscia positiva, magari mettendo dentro qualche vittoria in più".

In carriera ha affrontato situazioni da "dentro o fuori", cosa si sente di dire ai suoi compagni?

"Il gruppo è compatto, sappiamo qual è il nostro obiettivo ma dobbiamo avere più personalità, mi sembra che la palla scotti un po’ troppo. I giocatori di qualità li abbiamo, ora è il momento di tirare fuori gli attributi".

L’incontro con Castori. "Radja è un centrocampista universale, gli mancano magari dei centimetri ma in quel caso forse sarebbe meno dinamico. Entra subito in partita e sa giocare in tutte le zone del centrocampo, volendo può anche fare l’esterno in un 4-4-2. È ancora giovane e possiamo vederlo progredire", diceva di lui Fabrizio Castori nel lontano 2012. L’allenatore del Perugia ha allenato Nainggolan a Piacenza nel 2009-2010, ma dopo quasi tre lustri le cose sono cambiate e i due saranno uno di fronte all’altro a caccia di punti salvezza.

La Spal deve fare i conti con l’incertezza legata a Maistro che è in dubbio per la gara di domani. In caso di forfait, Zanellato e Murgia si candidano per una maglia. La sensazione è che Oddo ritoccherà il meno possibile la squadra che ha giocato a Modena con l’unica eccezione di Dalle Mura al posto di meccariello squalificato. Sempre in difesa, Arena ha recuperato e dovrebbe quindi dare piena disponibilità per la gara al centro del reparto. Sulle trequarti, nessuna variazione, ci sarà spazio per Nainggolan alle spalle della coppia d’attacco formata da La Mantia e Moncini.