Machi carica il Città di Castello "Momento decisivo della stagione"

Dura trasferta sul sintetico di Piancastagnaio per il Città di Castello che affronta i padroni di casa della Pianese, secondi in classifica e ancora non fuori dalla lotta per il primo posto. Dopo l’ennesima sconfitta di domenica scorsa contro il Poggibonsi, per i ragazzi di Gualtiero Machi è necessario provare ad invertire la rotta per non cadere ancora di più in pericolose posizioni di classifica. Tutto questo con una rosa ridotta all’osso da infortuni e squalifiche, per il match di oggi non ci saranno Buono e Brunetti appiedati per un turno dal giudice sportivo, poi Nannelli e da ultimo Mosti, fermato dai medici dello staff tifernate. Insomma la situazione non è delle migliori e la partita contro la Pianese è di quelle molto complicate: "Siamo arrivati ad un momento della stagione – afferma l’allenatore biancorosso – in cui bisogna iniziare a fare punti per la classifica, indipendentemente dall’avversario che andiamo ad affrontare e la Pianese è una signora squadra come dimostra la posizione che occupa in classifica ma noi dobbiamo essere convinti e motivati. Per ciò che concerne le assenze devo dire che ci stanno succedendo delle cose particolari però non posso guardare alla sorte, il nostro atteggiamento deve essere positivo. Mosti ed altri sono giocatori importanti e difficili da regalare ad un avversario".

Probabile formazione Città di Castello: Guerri, Mariucci, Tersini, Rossitto, Gorini, Massai, Pupo Posada, Trovato, Doratiotto, Calderini, Grassi.

Arbitro: Stefano Grassi di Forlì