Le pagelle. Mezzoni, inserimento perfetto. Agosti protagonista nel raddoppio

ADAMONIS 6,5 Subito impegnato, devia in angolo l’insidiosa punizione di Ragatzu, attento su qualche tentativo senza convinzione dell’Olbia e sul missile di Bianchimano nella ripresa.

MEZZONI 6,5 Serve l’assist a Vazquez con un inserimento perfetto. Esce nell’intervallo dopo una gara senza errori.

ANGELLA 6 Controlla gli avversari, in avvio soprattutto Nanni, dall’alto della sua esperienza.

VULIKIC 6,5 Chiusura provvidenziale a fine primo tempo e nel finale, tanto basta.

PAZ 6,5 Dà una bella mano sul gol del vantaggio, guadagnando mezzo campo. Sempre tonico sulla fascia e anche altruista.

IANNONI 7,5 Non ha rivali. In assoluto il migliore, per strapotere fisico e intelligenza nelle scelte, nel primo tempo ci prova in tre circostanze. La perla è nel finale di tempo, quando raccoglie da Agosti e si costruisce il 2-0.

AGOSTI 6,5 Giocate semplici ma anche soluzioni raffinate. Lancia Iannoni in occasione del gol del raddoppio.

BOZZOLAN 6 Ritrova una maglia dal primo minuto, una gara attenta, un bel cross per Vazquez. Nella ripresa dà la sua disponibilità a destra.

RICCI 6,5 Svaria molto per il campo, si muove principalmente in zona centrale, si trova in buona posizione al 21’ ma conclude addosso al portiere, mentre al 23’ svirgola. Nella ripresa realizza la rete da dischetto: fa 3-0. Ritrovato? Il Grifo ci spera.

VAZQUEZ 7 Trova un gol liberatorio. L’ultimo, prima del lungo infortunio, era stato nella sfida di andata contro la sua ex squadra, il Gubbio. L’esultanza ne è una dimostrazione. Cinque minuti più tardi colpisce il palo. Conquista il calcio di rigore che chiude il match. La partita perfetta.

LISI 6,5 Entra anche nel secondo gol biancorosso quando difende bene un pallone che Agosti trasforma in “assist”. Dà vivacità a tutte le azioni.

SOUARE 6 Subentra quando la gara è già in discesa.

KOUAN 6 Spezzone sufficiente

TORRASI 6 entra e dà la palla a Vazquez che porta al rigore.

POLIZZI s.v.

Francesca Mencacci