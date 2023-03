La Sir in Champions Al via la smifinale

di Alberto Aglietti

Inizia stasera la semifinale della Champions League, la Sir Sicoma Monini Perugia gioca in trasferta (ore 20,30) contro i campioni in carica della Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle. Rispetto alle ultime stagioni il collettivo guidato dall’allenatore Tuomas Sammelvuo ha già perso cinque partite. Pur essendo in quarta posizione nel proprio campionato nazionale ha conquistato di recente la coppa di Polonia, dimostrando che quando conta difficilmente sbaglia. La forza dei padroni di casa è nel fondamentale del muro dove è l’unica ad aver siglato cento punti in questa stagione. L’uomo più pericoloso è l’opposto Lukasz Kaczmarek, capocannoniere di questa edizione con 200 punti. L’ultimo giocatore ad abbattere questo traguardo in una sola stagione era stato Aleksandar Atanasijevic nel 2017-2018 (271). Gli umbri hanno raggiunto le semifinali per la sesta volta nelle ultime sette edizioni (eccezion fatta per il 2020, annullato per pandemia). La compagine del coach Andrea Anastasi è una delle due squadre ad aver vinto tutte le partite del torneo in questa stagione. Le ultime quattro sconfitte dei perugini si sono verificate contro avversarie italiane, contro una squadra straniera non perde dal 2019. Il miglior realizzatore degli ospiti è Oleh Plotnytskyi ma ovviamente i dati sono modesti avendo operato un turnover profondo in tutti gli appuntamenti. La partita di mercoledì è valida come match d’andata della semifinale, passerà il turno chi vincerà entrambe le partite; se ci sarà una vittoria per parte conteranno i punti conquistati, se questi saranno uguali si disputerà al termine della seconda gara il golden-set. Il grande ex della sfida è Kamil Semeniuk che sino alla scorsa stagione vestiva la maglia dei polacchi. La partita verrà trasmessa live su Eurosport 2, e in streaming su Discovery+. Arbitri: Ivaylo Ivanov (BUL) e Koen Luts (BEL). Kedzierzyn-Kozle: Janusz – Kaczmarek, Smith - Pashitskii, Bednorz – Sliwka, Shoji (L). Perugia: Giannelli – Rychlicki, Resende Gualberto - Solé, Leòn – Semeniuk, Colaci (L).