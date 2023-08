La prevendita chiude oggi pomeriggio alle 19

Prima trasferta stagionale per i tifosi del Perugia che si stanno attivando per spingere il Grifo nel primo impegno stagionale. Già partita la prevendita che si chiude oggi alle 19 per il settore ospiti dello stadio di Lucca che ha una capienza che potrebbe essere portata da 500 a mille posti. La prevendita per il match di domani sera al Porta Elisa (fischio di inizio alle 20,45) è attiva sul sito Boxol.it. Il prezzo del tagliando per il settore ospiti è di 11 euro (comprensivo di prevendita).

Arbitro. Sarà Michele Delrio della sezione di Reggio Emilia a dirigere Lucchese-Perugia, gara valida per la prima giornata del campionato di Lega Pro Girone B in programma. A coadiuvarlo gli assistenti Veronica Vettorel di Latina e Franco Iacovacci di Latina. Quarto ufficiale sarà Clemente Cortese della sezione di Bologna. Nessun precedente con lui.