Il turno. Domani si gioca il big match Cesena-Torres. Le sfide di oggi e il posticipo del "Comunale»

Prende il via oggi la diciottesima giornata di serie C la penultima del girone di andata. La partita di cartello, in assoluto è il big match tra Cesena e Torres, prima e seconda forza del campionato, in agenda domani. I romagnoli sono in testa con 42 punti, mentre i sardi inseguono con 40. Una sfida che potrà permettere al Perugia, in caso di pareggio tra le due, di accorciare le distanze. Sempre che il Grifo vinca il suo match in posticipo nel delicato derby ad Arezzo. Il Pescara, che ha raggiunto il Perugia in classifica, sarà impegnato nella trasferta di Ancona.

Le partite in programma oggi: ore 16,15: Fermana-Juventus Next Gen; Virtus Entella-Rimini. Alle 20,45 vanno in campo Pineto-Spal.

Le partite di domani. Alle 14: Cesena-Torres; Olbia-Pontedera. Alle 16,15: Vis Pesaro-Sestri Levante. Mentre alle 18,30: Gubbio-Recanatese. In notturna, alle 20,45 si giocano Ancona-Pescara; Carrarese-Lucchese.

Domani con fischio di inizio alle 20,30 si giocherà Arezzo-Perugia.

La classifica dopo diciassette giornate di campionato: Cesena 42; Torres 40; Pescara, Perugia 30; Carrarese 28; Pineto-Pontedera 26; Recanatese, Rimini 23; Gubbio-Lucchese 21; Ancona 20; Arezzo 19; Virtus Entella* 18; Olbia, Vis Pesaro 17; Sestri Levante 16; Spal, Juventus Next Gen* 15; Fermana 9. * Una partita in meno.