Il tecnico: "Loro sono più forti Ma avremmo meritato il pareggio"

TERNI - "Per i numeri che ha il Genoa – commenta Cristiano Lucarelli – credo che abbiamo sofferto ma non tanto. Se avessimo preso un punto non avremmo rubato nulla. Loro sono più forti, ma siamo stati pericolosi, sbagliando anche occasioni da cui poteva nascere qualcosa di interessante. Credo che abbiamo creato più situazioni rispetto alle ultime otto squadre che hanno giocato qui, dove anche il pubblico fa la differenza. Non è il 12° uomo in campo, ma il 13°". Sull’assurdo gol che ha deciso la gara: "Non ci siamo abbassati troppo. Forse il loro calciatore ha provato il tiro e ne è uscito un cross". Ternana più in palla nel secondo tempo rispetto al primo: "Fisicamente stiamo bene, altrimenti non vieni a giocartela così contro questo Genoa e questo tifo. Ma sbagliamo tanto e gli avversari creano le occasioni sui nostri errori. Nel primo tempo siamo stati troppo precipitosi, aspetto in cui dobbiamo fare un salto di qualità dal punto di vista tecnico". Le fere segnano poco, anche in seguito all’emergenza in attacco: "La cosa non mi preoccupa, perchè nell’ultima partita abbiamo colpito tre pali nel secondo tempo. Da tempo non abbiamo i nostri due centravanti e stiamo giocando con attaccanti più brevilinei. Mi preoccuperei se non creassimo occasioni". Sui tifosi al seguito: "Sono stati strepitosi. La squadra ha dato il massimo e loro lo hanno apprezzato. Li ringrazio molto – conclude il tecnico rossoverde – e siamo tutti delusi per il risultato".

Augusto Austeri