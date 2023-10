Il Perugia all’attacco della Juve Next Gen. Torna Vazquez, nel tridente si scalda Seghetti

Ritocchi negli interpreti, cambio nel modulo, con un auspicato ritorno al centravanti al centro avanzato. Francesco Baldini sta lavorando sul match di domani ad Alessandria contro la Juventus Next Gen. L’allenatore deve fare i conti con giocatori non al meglio e su altri che invece hanno saltato qualche allenamento. Santoro, per esempio, anche ieri non si è allenato: il centrocampista è alle prese con la febbre e alla fine Baldini potrebbe decidere di non portarlo ad Alessandria e lasciarlo a riposo in vista del turno infrasettimanale che vedrà il Perugia ancora in trasferta, sul campo della Maceratese. Lisi e Iannoni, invece, ieri sono rientrati in gruppo, hanno svolto un lavoro parziale questa settimana e viste le soluzioni che in quei ruoli non mancano, l’allenatore potrebbe "risparmiarli" almeno all’inizio. Certo l’impiego di Furlan in porta, con Adamonis che deve scontare l’ultimo turno di squalifica. In difesa, invece, l’unico ballottaggio sembra essere sulla corsia sinistra, con Cancellieri e Bozzolan in corsa per una maglia, con il primo che parte favorito. Mentre sulla corsia destra ci sarà Mezzoni. Al centro della difesa, nessuna novità: Vulikic e Angella ancora in campo dall’inizio.

A centrocampo, invece, potrebbero esserci delle novità. Con Santoro fuori dai giochi e Iannoni non al meglio della condizione, Baldini potrebbe optare per Torrasi dal primo minuto. Certi di una maglia sono Bartolomei e Kouan, mentre per l’ultimo posto a disposizione è ballottaggio tra il giocatore della Salernitana e Torrasi fino ad ora impiegato dall’inizio solo in Coppa nel ruolo, però, di play.

Discorso attacco. Dopo le assenze dal primo minuto di Vazquez, la prima per questioni familiari, la seconda per scelta tecnica, domani l’ex Gubbio sarà in campo dall’inizio. Nel tridente spazio a Matos, mentre per l’ultima maglia Seghetti è ad oggi favorito su Lisi.