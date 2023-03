Il Gubbio si coccola il talento Di Stefano

GUBBIO – Con una fiducia rinnovata grazie alle ultime uscite positive, il Gubbio torna ad allenarsi per la gara di domenica pomeriggio, in trasferta a Montevarchi contro il San Donato Tavarnelle con calcio d’inizio alle 14:30. Braglia, per la settimana di allenamenti che partirà nel pomeriggio odierno, potrà contare sulla squadra al completo, anche se Signorini, che si allena con il gruppo, deve ancora recuperare al meglio la forma partita e Redolfi dovrà scontare una giornata di squalifica. L’importanza di averlo come leader non solo nello spogliatoio, ma anche in campo, è stata ribadita più volte dal tecnico grossetano, che spera di riaverlo in campo il prima possibile, forse già da domenica, pur con minutaggio ridotto. Anche perché di partite ne mancano sempre meno e gli errori sono ridotti all’osso: è fondamentale affrontare la fine della regular season con determinazione e costanza, con lo sguardo rivolto a quello che è l’obiettivo dichiarato, il quarto posto, che vorrebbe dire un ottimo piazzamento nei playoff con annessi vantaggi. Nel frattempo tutto l’ambiente rossoblù si coccola Di Stefano, attaccante classe 2002 che si è fatto notare nelle ultime gare, con tre gol consecutivi.