Gubbio, serata amara a Sestri Levante . Ko nell’anticipo, è la terza sconfitta di fila

SESTRI LEVANTE (4-3-1-2): Anacoura; Podda (st 44’ Matteucci), Pane, Oliana (st 31’ Troiano), Furno; Gala (st 25’ Grosso), Parlanti, Sandri (st 44’ Raggio Garibaldi); Candiano; Clemenza, Forte All. Barilari A disp. Balducci, Raspa, Andres, Schirru, Fossati, Regini, Vaughn.

GUBBIO (3-5-2): Vettorel; Tozzuolo, Pirrello, Mercadante; Corsinelli, Mercati, Casolari (st 11’ Brambilla), Chierico (st 40’ Desogus), Dimarco (st 25’ Bernardotto); Di Massimo, Udoh All. Braglia A disp. Greco, Gnazale, Signorini.

Arbitro: Poli di Verona (Peloso-Brunetti)

Marcatori: pt 18’ Forte, 30’ Oliana (aut.), st 5’ Pane, 29° Sandri

NOTE: corner 5-5; ammoniti: Sandri, Gala, Mercati, Pane; recupero pt 1’; st 5’.

VERCELLI – Scivola ancora il Gubbio, e il calo dei risultati – è arrivata la terza sconfitta di fila – fa il paio con il calo delle prestazioni dei rossoblù. Non bastano le difficoltà numeriche già presenti, la serata parte da subito in salita: Bumbu si fa male nel riscaldamento e Braglia decide di inserire Dimarco e giocarsela con il 3-5-2. Tra questa scelta e l’atteggiamento praticamente nullo del Gubbio ne esce una gara da dimenticare. Il Sestri domina, crea gioco e costringe Vettorel a tre interventi (due da distanza ravvicinata) nei primi 15’, trovando il varco giusto al 18°, quando Forte su servizio di Furno insacca l’1-0. Un episodio al 30° rimette in gara e rinforza le speranze degli umbri: sul mancino di Udoh interviene goffamente Oliana che butta la palla nella sua porta. Anche nella ripresa i padroni di casa tengono il pallino del gioco e tornano avanti con capitan Pane, che di testa anticipa Vettorel sul servizio di Candiano, ma poi rischiano di subire il pareggio, ma Udoh da un passo in spaccata centra clamorosamente la traversa. Al 65° Forte scheggia il palo e 5’ dopo Braglia inserisce Bernardotto per Dimarco passando al 4-3-1-2, ma al 74° l’azione in orizzontale del Sestri libera Sandri al limite che col mancino chiude il match. I rossoblù hanno un sussulto 5 minuti dopo, costringendo Anacoura ad un doppio intervento, prima su Mercati da vicino poi su Chierico da fuori. Poco dopo Di Massimo vede il suo destro deviato in corner. La speranza è che la sconfitta faccia scattare qualcosa nella squadra che tra meno di una settimana affronterà la Torres al "Barbetti".