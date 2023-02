Gubbio “opaco“ contro l’Imolese: un solo punto I ragazzi di Braglia non vanno ancora al massimo

IMOLESE (4-3-1-2): Rossi; De Vito (st 28’ Scremin), Serpe, Maddaloni, Agyemang (st 9’ Fort); Faggi, Bani (st 19’ Bertaso), Zanon; Zanini (st 28’ Annan); D’Auria (st 28’ Mamona), Simeri. All. Antonioli. A disp. Adorni, De Feo, Camilleri, Corner, Tulli, Macario.

(4-2-3-1): Greco; Corsinelli (st 22’ Tazzer), Redolfi, Bonini, Nicolao (st 22’ Semeraro); Rosaia, Toscano (st 19’ Bontà), Bulevardi (st 19’ Arras); Arena; Di Stefano (st 1’ Spina), Vazquez. All. Braglia. A disp. Meneghetti, Di Gennaro, Dutu, Vitale, Portanova.

Arbitro: Burlando di Genova (Peloso-Tommasi)

Marcatori: pt 42’ Zanini, st 35’ Semeraro.

Note: calci d’angolo 6-5; ammoniti: Arena, Agyemang, Rosaia, Bani, Zanon, Bonini, Redolfi; recupero: pt 1’; st 5’.

– Nel piovoso pomeriggio di Imola, il Gubbio scivola contro i rossoblù dell’Imolese portando a casa un solo punto. Una prestazione che non cambia rispetto a quelle del periodo recente, in cui il Gubbio, a causa anche del campo in condizioni non ottimali, non riesce a rendere al meglio delle proprie possibilità, dimostrando ancora carenze a livello mentale e di gioco. Non tanto per l’approccio alla gara, anche perché dopo 5’ Bonini di testa su corner di Arena sfiora il palo, quanto per la mancanza di continuità nell’arco della partita. Spezzettata e nervosa, la gara decolla solo nel finale di primo tempo, quando D’Auria salta due avversari, scarica per Bani che dal limite calcia, Greco respinge ma sul pallone vagante il più lesto è Zanini che insacca. Al 51° è Arena che prova a scuotere i suoi con un mancino dal limite che termina alto, ma otto minuti più tardi Greco (foto) è miracoloso sul colpo di testa ravvicinato di Maddaloni. Lo spunto per il pareggio arriva al 79°: Rosaia riceve sulla destra e serve al centro Semeraro che controlla e calcia dal limite, la palla rimbalza sul terreno di gioco e inganna Rossi, infilandosi all’angolino per l’1-1. Chiusura con il brivido, con Greco che ancora una volta salva sul tiro a botta sicura di Fort. L’A.S. Gubbio ha anche ricordato Uliano Vettori, ex allenatore rossoblù e avversario nel mitico spareggio del Curi contro il Poggibonsi, scomparso nella giornata di ieri.