Emergenza-Grifo, schiarite a Pian di Massiano

A Pian di Massiano il pareggio con il Como viene vissuto positivamente, complici i risultati arrivati dagli altri campi e la forte emergenza che ha pesato soprattutto nella ripresa, quando Castori aveva bisogno di pescara dalla panchina per tenere alto il ritmo. Alla fine i biancorossi hanno mosso la classifica, hanno compiuto un piccolo passo verso il traguardo della salvezza. "Sono molto contento della prestazione in una partita tosta e contro un avversario difficile, per come eravamo messi abbiamo dato tutto e fornito un’ottima prestazione – ha commentato Castori al termine del match a Umbria Tv – La partita poteva essere decisa da un episodio, c’è stato ma non ci ha premiato. Resto contento dei ragazzi che abbiamo inserito e che hanno dimostrato di poter recitare anche loro una parte in questo campionato. Ho visto grande determinazione e dedizione, ritmo alto, il rammarico c’è ma fino ad un certo punto, quando non puoi vincere meglio pareggiare che perdere. Ai punti avremmo vinto noi ma ai punti non si vince".

C’è fiducia anche perché l’emergenza, già domenica nella gara con il Sudtirol, rientrerà, se non completamente almeno in parte. Intanto, la buona notizia che Santoro sarà a disposizione: il colpo subito con il Como, non ha lasciato strascichi.

"Affronteremo una squadra in forma e forte, non è più una meteora o una sorpresa, la classifica dice che si può giocare la promozione diretta – ha spiegato ancora l’allenatore – . Noi come sempre penseremo a noi, cercando di recuperare qualcuno per schierare un undici il più competitivo possibile".

Rispetto all’ultimo appuntamento, Castori recupera Casasola e Kouan che hanno scontato la squalifica, inoltre Rosi (che ieri ha lavorato a parte) avrà qualche allenamento in più sulle gambe. A questi potrebbe aggiungersi Di Serio che da oggi sarà in gruppo. Soluzioni, per la gara ravvicinata, non mancheranno. Resteranno ancora indisponibili, invece, Paz che deve scontare un’altra giornata, Angella, Ekong e ovviamente Dell’Orco. Dopo la seduta di scarico di ieri, Castori ha solo l’allenamento di oggi per fare il punto della situazione, la squadra infatti sabato partirà presto da Pian di Massiano e almeno a Perugia non sosterrà allenamenti.

Francesca Mencacci