Eccellenza: tutti in campo alle 14.30. Atletico Bmg-Città di Castello il clou. Narnese-Angelana, punti pesanti

PERUGIA – Tutti in campo alle 14,30, con il ritorno all’ora solare, nell’ottava giornata di Eccellenza che fa da vigilia alle semifinali di coppa in programma mercoledì prossimo, ovvero Branca-Pontevalleceppi e Atletico Bmg-Olympia Thyrus.

Atletico Bmg-Città di Castello: dopo la vittoria di Santa Maria degli Angeli, la Bmg vuole tentare l’assalto alla vetta ma il successo contro la Nestor ha ridato nuova linfa ai tifernati. Città di Castello senza Stefanelli squalificato e Valori infortunato.

Ellera-Terni Fc: i padroni di casa vogliono dare seguito alla vittoria contro il Castiglione del Lago. In casa Terni Fc out il puntero argentino De Sagastizabal squalificato per 8 turni. Narnese-Angelana: voglia di riscatto per entrambe. Narnese senza Defendi squalificato, Angelana senza Ventanni e Subbicini. Punti pesanti per le zone alte della classifica.

Nestor-Branca: dopo le ultime due sconfitte consecutive i marscianesi hanno bisogno di punti. Il successo contro il Pierantonio ha rilanciato il Branca che ora non vuole fermarsi. Olympia Thyrus-Pontevalleceppi: il successo contro il Lama ha ridato linfa all’Olympia Thyrus che ospita un Pontevalleceppi costretto a fare punti dopo gli ultimi due ko di fila. Pontevalleceppi senza Urbanelli infortunato.

Pierantonio-Lama: la formazione di Bruni, squalificato e costretto a seguire la gara dalla tribuna, vuole ripartire subito al cospetto di un Lama che appare in crisi piena dopo gli ultimi due ko.

Spoleto-Acf Foligno: al Mercatelli arriva la capolista decisa a mantenere la vetta. Fari puntati sul grande ex Kola. Manni rilancia dal primo minuto il tridente Calderini, D’Urso e Khribech. Tavernelle-Castiglione del Lago: gialloverdi decisi ad allungare la striscia utile ma al Moratti arriva un Castiglione del Lago deciso a riscattare subito la sconfitta contro l’Ellera. Valentini conferma il tandem Russo-Cacciamano in avanti.