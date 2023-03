Curi chiuso: Grifo-Reggina non si gioca

di Francesca Mencacci

Il Perugia, anche se incerottato e qualche strascico (fisico e di nervosismo) post Sudtirol, era comunque pronto a riprendere la sua corsa. Invece le scosse di terremoto di giovedì e il conseguente sopralluogo fatto al Curi hanno imposto la chiusura dello stadio a livello precauzionale e il rinvio della gara con la Reggina (il recupero potrebbe essere inserito nella settimana della sosta per le Nazionali, a fine marzo). Oggi quindi il Perugia sarà solo spettatore, molto interessato, di quello che accadrà nel turno di serie B, dovrà cogliere questo stop imprevisto come un’opportunità per recuperare pezzi e morale. Non dovrà guardare la classifica al termine della giornata con preoccupazione, ma pensare in prospettiva, alla possibilità di giocare lo scontro diretto di Cittadella, tra sette giorni, con qualche pedina in più. La settimana è stata intensa, il presidente Santopadre è dovuto intervenire a metà settimana per spazzare via voci prive di fondamento sulla posizione incerta del tecnico biancorosso. "Le parole del presidente mi hanno fatto piacere anche se non ce n’era bisogno, i rapporti tra noi sono sempre stati più che buoni _ ha spiegato ieri il tecnico biancorosso, prima di sapere del rinvio dell’incontro con la Reggina _ . Lo ringrazio, non ho mai dubitato del presidente, ha fatto esternazioni importanti per mettere a tacere alcune cose che potevano destabilizzare l’ambiente". Castori ha ripreso in mano la squadra esattamente un girone fa. Tante cose sono cambiate. "Intanto abbiamo fatto un percorso di crescita, poi i risultati portano maggiore convinzione. Rispetto all’andata abbiamo maggiore consapevolezza sotto tutti i punti di vista, i risultati danno fiducia, ma ora contano le prossime partite, dobbiamo insistere e possibilmente migliorare". Mentre il Perugia riposerà, la giornata di B potrebbe dare verdetti importanti, con tre scontri diretti in agenda. "Dobbiamo pensare a noi e non agli scontri diretti della giornata _ ha spiegato Castori _ . Il campionato è molto livellato, gli scontri diretti in questo momento lasciano il tempo che trovano. Non possiamo correre dietro agli altri, siamo concentrati sul nostro percorso".