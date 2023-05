Comincia il rush finale C’è Tavernelle-Padule

PERUGIA – Prenderanno il via domenica prossima gli spareggi promozione e salvezza nei due gironi di Promozione. Nel girone A, al termine della regular season, il Pierantonio ha conquistato il salto in Eccellenza. Adesso le semifinali playoff vedranno il Tavernelle ospitare il Padule, mentre la Pievese farà visita alla Pietralunghese, con due risultati su tre al 120’ per Tavernelle e Pietralunghese. Ai playout semifinale tra Calzolaro e Mantignana con il vantaggio del fattore campo. La perdente retrocederà in Prima categoria insieme a Fc Castello, Viole e Gualdo Casacastalda. La vincente si giocherà invece la salvezza nella finale a Piccione domenica 28 maggio. Nel girone B vittoria del campionato e della coppa per il Terni Fc, mentre nella semifinale playoff la Clitunno ospiterà il Bastia con due risultati su tre a favore dei campellini. La vincente si giocherà la finale a Spoleto domenica 28 maggio. La vincente della finale sarà impegnata, domenica 4 giugno, nello spareggio con la vincente dell’altro girone per determinare una promozione in Eccellenza. Per quanto riguarda i playout, invece, la Superga 48 ospiterà l’Amerina. La perdente retrocederà in Prima mentre la vincente si giocherà la salvezza nella finale, ad Acquasparta, contro l’Amc 98.