Calcio serie c: si gioca domenica alle 20.45. Gubbio sotto i riflettori a Fermo. Pescara su Bulevardi

SAN GIUSTINO – Tornato in campo dopo una brutta influenza nel match di coppa Italia contro Fano e, domenica scorsa, nella vittoriosa sfida contro Modica, è risultato il giocatore più prolifico della Ermgroup San Giustino. Lo schiacciatore polacco Stanislaw Wawrzynczyk si sta dimostrando anche l’uomo di equilibrio della squadra: "Ogni giorno che passa mi sento meglio, ma non ricordavo una febbre così forte. Ho perso 5 chili di peso e pian piano li sto rimettendo. Le differenze tra girone bianco e blu sono i viaggi in pullman che risultano più lunghi, e fuori casa è anche più complicato giocare. Stiamo disputando un eccellente campionato e credo che rimarremo fra le prime per giocarci i play-off in una posizione favorevole". Domenica tornerà da grande ex di turno a Macerata. "È più divertente e più bello giocare contro una squadra nella quale hai militato. Da una parte questo mi esalta, andiamo d’altronde nella tana della capoclassifica, che avrà il dente avvelenato perché siamo stati gli unici a batterla".