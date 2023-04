Brescia-Ternana 1-0, Fere da incubo

Terni, 10 aprile 2023 – Una Ternana imbarazzante perde contro il Brescia, che resta ultimo in classifica nonostante ritrovi la vittoria dopo 17 turni, dimentica ogni sogno play off e può ora dedicarsi a racimolare i punti che le servono per agguantare la salvezza.

Una delle peggiori gare degli ultimi anni quella disputata dai rossoverdi di Cristiano Lucarelli.

Pessimo l'approccio alla partita delle Fere che, come era accaduto a Ferrara nel turno precedente, subiscono subito l'iniziativa avversaria e vanno in svantaggio già al 5’ lasciando solo Jallow, libero di colpire di piatto e battere Iannarilli su calcio d'angolo.

La reazione della Ternana è blanda, se non inesistente. Irriconoscibili Partipilo e Palumbo, come capita loro da tempo; lento e impacciato il centrocampo. Ci prova, senza troppa convinzione, Favilli con una girata nel finale. Nella ripresa girandola di sostituzioni di mister Lucarelli: sterile il possesso-palla della Ternana che colleziona solo mezze-conclusioni ancora con Favilli. A sfiorare il raddoppio è invece nel finale il Brescia con Ajé: salva Mantovani sulla linea.

Il tabellino

BRESCIA (4-3-2-1): Andrenacci, Jallow, Cistana, Mangraviti, Huard, Bisoli, Labojko (45'st Niemeijer sv), Björkengren (23'st Ndoj), Rodriguez (14'st Adryan ), Listkowski (24'st Scavone) Ayè. Allenatore: Gastaldello

TERNANA(4-3-2-1): Iannarilli, Diakitè, Sørensen (1'st Capanni), Mantovani, Corrado, Di Tacchio (24'st Donnarumma), Coulibaly (23'st Proietti ), Defendi (23'st Capuano), Palumbo, Partipilo (23'st Falletti) Favilli. Allenatore: Lucarelli

Arbitro: Volpi di Arezzo

Marcatore: 5’ Jallow.

Note: Spettatori 6.700 circa di cui 100 da Terni.