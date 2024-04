Affiliate. Gli atleti della Perugia Japan in visita a Pian di Massiano I giovani atleti della Perugia Japan sono tornati a visitare il Perugia, con cui sono affiliati da dieci anni. Restano in città fino a domenica per assistere alla partita Perugia-Olbia, condividendo momenti sportivi e culturali. La collaborazione costante tra le due società è coordinata con cura dallo staff Academy.