Porano, raffica di furti nelle abitazioni. Tre colpi in zona residenziale

Controlli dei carabinieri

Porano (Terni), 19 marzo 2023 – Raid ai danni di ville e abitazioni senza sosta. I topi d’appartamento continuano ad essere scatenati nonostante la reazione “muscolare“ delle forze dell’ordine, impegnate da mesi in azioni speciali di controllo del territorio che si svolgono a cadenza regolare con grande impegno di uomini e mezzi. Gli ultimi colpi sono stati messi a segno a Porano, nella zona residenziale fuori dal centro storico. La prima ad essere colpita è stata una villa in cui vivono tre famiglie. Il furto è stato messo a segno intorno alle 21 mentre i proprietari di uno degli appartamenti erano a cena. I ladri sono entrati dalla parte opposta della casa dal momento che la villa si sviluppa su due livelli e si sono introdotti all’interno dopo aver forzato una porta. Mentre al piano inferiore la famiglia continuava tranquillamente e cenare, hanno agito in silenzio impossessandosi di molti capi d’abbigliamento firmati, di tutti gli oggetti di valore che hanno potuto arraffare e se ne sono andati come erano arrivati. I proprietari si sono accorti dell’accaduto solo qualche ora più tardi. Trascorsi alcuni giorni, la stessa zona di Porano è stata nuovamente presa di mira dai ladri che, ricorrendo alla stessa tecnica tipica dei professionisti del crimine, sono riusciti a ripulire altre due abitazioni sempre facendo in modo che i proprietari non si accorgessero di nulla, pur trovandosi in casa. Sugli episodi che hanno fruttato nel complesso varie migliaia di euro, indagano i carabinieri di Porano a cui sono state presentate le denunce. L’allarme sociale per i furti resta dunque alto in tutto il territorio perché sono ormai mesi che questi episodi continuano a ripetersi a cadenza regolare. I carabinieri continuano a tenere anche le "lezioni" di sicurezza rivolte ai residenti e soprattutto agli anziani perché un altro problema è quello relativo alle tante truffe ai danni della terza età.

Cla.Lat.