Avigliano Umbro, Luciano Conti resta alla guida del Comune

Avigliano Umbro (Terni), 4 ottobre 2021 - Luciano Conti confermato a larga maggioranza sindaco di Avigliano Umbro. Con la lista "Avigliano Umbro prima di tutto" il primo cittadino uscente ha ottenuto 1010 voti, pari al 66,23 per cento e ottenendo in questo modo 7 seggi. Lo sfidante Roberto Pacifici con la lista "Per Avigliano Umbro" si ferma invece a 515 voti, pari al 33,77 per cento con tre seggi. Al voto il 79,5 per cento dei 1972 elettori. Un'affermazione netta quella del sindaco uscente che resta quindi alla guida del Comune per altri cinque anni. I votanti sono stati in particolare 1568; 29 le schede nulle e 14 le bianche. Cinque le sezioni elettorali.