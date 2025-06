Latitante catturato in albergo a Perugia. Era rientrato dalla Spagna per un matrimonio

Perugia, 10 giugno 2025 - Un latitante rientrato dalla Spagna, era a Perugia per un invito ad un ricevimento di nozze. Ma per lui, che alloggiava in hotel, i festeggiamenti sono stati interrotti dall'arrivo della Polizia, che ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese – Ufficio Esecuzioni Penali – nei confronti di un cittadino italiano, classe 1981, che dovrà scontare la pena complessiva di 2 anni 9 mesi e 29 giorni di reclusione; nonché 1 mese e 20 giorni di arresto con un’ammenda di 2.000 euro. Il 44enne, a seguito di alert pervenuto al sistema “alloggiati web”, è stato individuato all’interno di una struttura alberghiera situata nell’hinterland di Perugia, dove soggiornava in occasione di un matrimonio. Per questo motivo, nel primo mattino di sabato scorso, il personale della Squadra Mobile ha localizzato il soggetto in un hotel e, dopo averlo identificato, lo ha condotto in Questura dove, al termine delle formalità di rito, lo ha accompagnato alla Casa Circondariale di Capanne dove sconterà la pena. L’operazione testimonia ancora una volta l’efficacia del lavoro delle forze dell’ordine e del costante impegno nel garantire l’esecuzione delle sentenze definitive, anche nei confronti dei soggetti che hanno cercato di sottrarsi alla giustizia rifugiandosi all’estero.