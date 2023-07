Umbria Film Festival, l’attrice Trine Dyrholm riceve le chiavi della città di Montone

Montone (Perugia), 9 luglio 2023 – La bellissima Trine Dyrholm "regina" di Montone. A lei sabato sera durante la serata “clou” dell'Umbria Film Festival un emozionato Braccio da Montone (Walter Rossi in costume d'epoca), insieme al regista Terry Gilliam e al sindaco Mirco Rinaldi ha consegnato le chiavi del borgo tra gli applausi del pubblico.

E' la quinta volta che il simbolo, qualifica di ambasciatore nel mondo di Montone e di UFF, viene consegnato a personaggi danesi del mondo del cinema negli ultimi dieci anni. Visibilmente emozionata l'attrice di cui il sindaco ha voluto sottolineare la poliedrica attività espressa nelle diverse forme artistiche, dalla recitazione al canto, dal teatro al cinema. "Le consegno chiavi della città di Montone - ha declamato Rinaldi di fronte ad una affollatissima platea - affinché possa sentirsi parte di questa comunità ogni qual volta ne farà ritorno Commossa Trine Dyrholm: “Non sono mai stata in Umbria prima d’ora - ha detto - e mi sento fortunata e privilegiata di stare in questi posti bellissimi. Sono stata in altri festival in borghi piccoli ma in nessuno ho ritrovato una così grande attenzione per questa tradizione e infatti nei giorni scorsi, sempre in questa in questa piazza dove c’erano le proiezioni dei film, ho visto un folto pubblico esperto del settore cinematografico”.

La carriera della Dyrholm inizia nel 1990 con dramma adolescenziale "Springflod", per il quale riceve un Bodil Award come migliore attrice; nel 1996 viene ingaggiata nel film di Thomas Vinterberg I Più Grandi Eroi e nel 1998 in Festen – Festa in Famiglia, primo film prodotto dal movimento cinematografico Dogme 95.

Nel 2010 riceve sia il Robert Award che il Bodil Award per l’interpretazione di Marianne, nel film "In un mondo migliore" di Susanne Bier, che vince il premio Golden Globe Award e l’Oscar per miglior film in lingua straniera.

Per "La comune" di Thomas Vinterberg, vince il prestigioso Orso d’Argento come migliore attrice al Festival del Cinema di Berlino.

Lavora in "Nico", (1988) di Susanna Nicchiarelli, eletto miglior film al Film Festival di Venezia e Vince il premio come miglior attrice al Film Festival di Zurigo e al FEST International Film Festival, il premio per la migliore interpretazione al Film Festival di Göteborg e un altro Robert Award come migliore attrice.

Recentemente, ha interpretato il ruolo della regina Margrete in "Margherita: Regina del Nord", diretto da Charlotte Seiling; è anche protagonista nel film "The Almond and the Seahorse – La Mandorla e il Cavalluccio Marino", basato sull’opera teatrale del West End di Londra, con Rebel Wilson, Charlotte Gainsbourg e Celyn Jones.

Pa.Ip.