Voto, l’ultima polemica è sulla Variante Sud. Duro botta e risposta tra Zuccarini e Comitato

La Variante Sud accende ancora la politica, a due giorni dal voto. Nell’ultimo confronto tra i candidati sindaco, sugli schermi di Umbria+, la questione è stata al centro del dibattito e il sindaco uscente, candidato del centrodestra, Stefano Zuccarini, ha difeso la sua determinazione nella realizzazione dell’opera. E sul Comitato e le relative accuse di secretazione degli atti, la staffilata: "Lo dicono perché sono bugiardi, è il leit motive di chi non vuole realizzare questa infrastruttura". Zuccarini ha quindi affermato che ci sarà la possibilità di procedere per stralci nella realizzazione, iniziando dal nuovo ponte sul Topino. "Un’affermazione che rimandiamo al mittente, in quanto è proprio il sindaco Zuccarini a mentire per ciò che riguarda la secretazione degli atti, secretati solo dal Comune di Foligno", repplica il Comitato con i portavoce Luigi Casini e Francesco Piermarini, ricordando la Commissione di Garanzia in cui Quadrilatero lo affermò. "Il nostro Comitato si batte per trasparenza, partecipazione e confronto, qualità assenti nella Giunta Zuccarini – continuano –. Contestiamo insieme alla quasi totalità delle associazioni di categoria l’opera extraurbana faraonica, configurata in maniera maldestra e forzata. Sosteniamo un’opera in parte realizzata e adatta al territorio, in perfetta sintonia con il Piano regolatore". Oggi è intanto l’ultimo giorno di campagna elettorale, durante il quale si terranno i comizi di chiusura. In Comune si è tenuta l’estrazione. Negli slot individuati: 12.15-13 sarà per Avs; 13.15 - 14 Per Foligno; 14.15-15 Ap; 15.15 - 16; 16.15 - 17 FdI; 17.15 - 18 M5S; 18.15 - 19 Impegno civile; 19.15 - 20 Fi; 20.15 - 21 Lega; 21.15 - 22 Zuccarini sindaco; 22.15 - 23 Più in alto - Foligno civica; 23.15 - 24 Foligno in Comune. Zuccarini e il centrodestra hanno annunciato la chiusura a partire dalle 19.15 con la presidente Tesei e i parlamentari umbri. La chiusura in piazza del centrosinistra è prevista intorno alle 23.15, con un momento conviviale al Comitato prima del comizio in cui parleranno i rappresentanti delle liste e il candidato Mauro Masciotti. Enrico Presilla chiuderà alle 18.15.